Alles Over Telefoongebruik Tijdens Het Fietsen

Onze telefoon nemen we overal mee heen en we kunnen het niet laten om constant onze mobiel te checken op nieuwe berichtjes, grappige filmpjes, het laatste nieuws etc. Ook tijdens het fietsen gebruiken veel mensen hun smartphone, maar dit is niet altijd veilig. Daarom gaan we in dit artikel wat verder in op het gebruik van een smartphone tijdens het fietsen en de regels van de overheid.

Smartphonegebruik op de fiets is illegaal!

Om verkeersongelukken te beperken is het sinds juli 2019 niet meer toegestaan om elektronische apparaten tijdens het fietsen vast te houden. Hieronder vallen smartphones, navigatiesystemen, tablets en MP3-spelers. Doe je dit wel dan riskeer je een flinke boete van 95 euro. Fietsers onder de 16 krijgen een iets lagere boete van 47,50 euro en kinderen onder de 12 krijgen alleen een waarschuwing.

Het betalen van een boete omdat je even een andere playlist op Spotify wilt selecteren of een inkomende notificatie wilt lezen is zonde van het geld. Daarnaast is het ook nog eens gevaarlijk. Daarom raden wij aan om gebruik te maken van bepaalde accessoires, zodat je jouw smartphone alsnog kunt bedienen tijdens het fietsen, zonder dat je een boete riskeert.

Telefoonhouders

Handsfree bellen en muziek luisteren tijdens het fietsen is wel toegestaan, zolang je de smartphone niet in je handen hebt. Om je smartphone toch te kunnen gebruiken kun je daarom het beste een telefoonhouder kopen. Deze houder monteer je aan jouw stuur, waardoor je het scherm van de smartphone kunt lezen zonder dat je jouw handen van het stuur hoeft te halen. Dit is ideaal wanneer je jouw smartphone gebruikt om te navigeren. Er zijn tientallen telefoonhouders om uit te kiezen. Bekijk de telefoonhouders van Bikevision.nl om te zien wat de beste telefoonhouders van 2022 zijn.

Wanneer je een telefoonhouder gebruikt is de kans zeer klein dat je een boete ontvangt. Er is echter een uitzondering. Zorg jij voor gevaarlijke verkeerssituaties, omdat jij tijdens het bedienen van je smartphone bijvoorbeeld over de weg slingert, dan kun je alsnog een boete riskeren. Hou je aandacht dus altijd bij de weg en gebruik jouw smartphone tijdens het fietsen alleen voor het uitvoeren van simpele handelingen.

Smartphone op andere manier bedienen

Voor het bedienen van je smartphone hoef je niet altijd het scherm aan te raken met je handen. Je kunt je smartphone namelijk ook bedienen via spraakcommando’s of met behulp van knopjes op jouw draadloze oordopjes. Zo is het regelen van het volume of het overslaan van een nummer vaak mogelijk met een enkele knop op jouw headset. Wil je iemand onderweg bellen, dan is een spraakcommando zoals “Hey Google, Bel [naam van contact]” vaak voldoende. Voor simpele taken kun je je smartphone dus gewoon in je broekzak houden, terwijl je voor de wat meer geavanceerde opties het beste een telefoonhouder kunt aanschaffen.