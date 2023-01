“Samsung Maakt Geen Samsung Galaxy S24+”

De introductie van de Galaxy S23-serie moet nog plaatsvinden, maar de eerste geruchten over de opvolger zijn inmiddels al opgedoken. Volgens de nieuwste berichten zou Samsung niet van plan zijn om de Galaxy S24+ te ontwikkelen. De Plus-variant zou niet populair genoeg zijn.

De toestellen in de Galaxy S-serie bestaan doorgaans uit drie modellen. Zo verwachten wij tijdens de introductie van de Galaxy S23-serie de reguliere S23, de S23+ en de S23 Ultra. Volgens de Koreaanse bron The Elec zou Samsung bij de Galaxy S24-serie echter afstappen van het Plus-model. Deze serie bestaat dus enkel uit de reguliere Galaxy S24 en de duurdere S24 Ultra.

Samsung zou dit besluit hebben genomen omdat de vraag naar het Plus-model minimaal is. Zo zou de S22+ goed zijn voor slechts 17 procent van de aankopen in deze serie, terwijl de S22 Ultra goed is voor maar liefst 45 procent en de reguliere S22 voor 38 procent van de aankopen. Door zich voortaan te focussen op de twee populairdere modellen zou Samsung de verkoop willen maximaliseren en de winst vergroten.

De introductie van de Galaxy S24-serie zal pas in 2024 plaatsvinden en daardoor moeten we de geruchten nog met een flinke korrel zout nemen. Zo schrijft de doorgaans goedgeïnformeerde bron Roland Quandt dat de informatie onnauwkeurig is en niet klopt. De bronnen spreken elkaar momenteel dus nog tegen. In de tussentijd kijken we eerst uit naar de introductie van de Galaxy S23-serie. Deze introductie zal op 1 februari plaatsvinden.

