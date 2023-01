Eerste Echte Foto’s Van Samsung Galaxy S23 Ultra Gelekt

Samsung zal de Galaxy S23-serie over een week officieel introduceren en de meeste details zijn inmiddels al uitgelekt. Zo weten we vrijwel alle specificaties van de drie smartphones in de serie en zijn al verschillende renders uitgelekt. Dit keer zijn ook echte foto’s opgedoken waarop we de Galaxy S23 Ultra in verschillende kleuren te zien krijgen.

Op de bovenstaande foto zien we de Samsung Galaxy S23 Ultra in de kleuren Phantom Black, Green, Cream en Lavender. De smartphone op de foto komt overeen met eerdere renders en toont maar liefst vijf camera’s aan de achterzijde. In plaats van één grote camera-module kiest Samsung voor vijf losse lenzen die iets uit de behuizing steken.

De smartphone heeft een 200MP hoofdlens met ondersteuning voor 8K-video’s met 30fps. Intern vinden we onder andere een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor. Deze zou er voor moeten zorgen dat de prestaties van de cpu en de gpu zo’n 40 procent sneller zijn dan die van de Galaxy S22 Ultra. Op 1 februari zal Samsung de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra officieel introduceren tijdens het Galaxy Unpacked-evenement.

via [hardware.info]