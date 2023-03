Een keuze maken: Sim Only of Prepaid?

Twijfel je nog tussen een Sim Only abonnement of toch een prepaidkaart? Je bent niet de enige. In dit artikel hebben we de belangrijkste voor- en nadelen opgesomd, zodat een keuze maken wat eenvoudiger wordt. Benieuwd geworden? Lees dan snel verder!

Wat is Sim Only?

Wil je alleen een mobiel abonnement zonder een nieuwe smartphone, dan heb je een zogenaamd Sim Only abonnement nodig. Hiermee biedt je provider je alleen het abonnement aan met de “kale” simkaart, die je in je bestaande smartphone stopt. De meeste prijsvechters voor mobiele telefoons bieden alleen Sim Only tarieven. De startpakketten met simkaarten bestel je snel in de webshop of koop je in de winkel. Maar niet alleen de discounters, ook de grote providers hebben Sim Only abonnementen.

Voor het abonnementstarief krijg je dus geen mobiele telefoon. Je moet deze dus zelf kopen. Misschien kun je nog je oude smartphone gebruiken of kijk anders eens naar een refurbished smartphone, als je toch een telefoon moet aanschaffen. Dat scheelt aanzienlijk in aanschafprijs, het is een duurzaam alternatief en voor de kwaliteit hoef je het niet te laten.

Voordelen

Een gemakkelijke manier om geld te besparen op dure telefoonabonnementen

Je hoeft je niet vast te leggen aan een lang contract

Er kan een minder strenge kredietcontrole zijn

Nadelen:

Je krijgt geen nieuwe mobiele telefoon. Als jouw telefoon niet meer werkt, moet je deze zelf laten repareren of vervangen voor een refurbished of nieuwe telefoon.

Met Prepaid heb je controle over je telefoonkosten

Met een prepaidkaart heb je nooit te maken met onverwachte kosten. Je kunt namelijk alleen sms’en, internetten en bellen totdat het tegoed op is. Is het (bel)tegoed op en wil je nog steeds voor een spotgoedkope prijs naar landen over de hele wereld kunnen bellen? Dan koop je eenvoudig tegoed van Lycamobile door middel van een aantal muisklikken op de website van opwaarderen.nl.

Het grootste verschil tussen Prepaid en Sim Only, is dat je bij een Sim Only een abonnement afsluit en bij Prepaid niet. Je koopt bij Prepaid vooraf tegoed en pas daarna kun je sms’en, mobiel internetten en bellen.

Voordelen

Handig voor degenen die zelden hun mobiele telefoon gebruiken

Geen kredietcontrole

Je bent niet gebonden aan een contract

Nadelen:

Je krijgt geen nieuwe mobiele telefoon, dus je moet er zelf één koop of je oude blijven gebruiken.

Als het tegoed op is, kun je jouw mobiele telefoon niet meer gebruiken behalve voor noodoproepen