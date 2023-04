Nieuwe Beelden En Specificaties Van Google Pixel Fold Opgedoken

Google zal naar verwachting volgende maand zijn eerste opvouwbare smartphone introduceren. Veel details over de Google Pixel Fold zijn inmiddels al uitgelekt en dankzij een YouTube video krijgen we nu een nog beter beeld van hoe de smartphone er uit komt te zien.

De nieuwe informatie is afkomstig van de bekende tech-insider Jon Prosser. Hij heeft op YouTube een video geplaatst waarin hij alle details over de Google Pixel Fold bespreekt, inclusief beelden, specificaties en de adviesprijs. Zo heeft de Pixel Fold volgens de bron een adviesprijs van 1800 dollar. In sommige landen krijg je voor deze prijs een setje Pixel Buds oordopjes of een Pixel Watch cadeau.

Het vouwbare OLED-scherm aan de binnenkant van de Google Pixel Fold is 7,6-inch groot en heeft een resolutie van 2208 x 1840 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Aan de buitenkant vinden we een 5,8-inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. De Pixel Fold maakt gebruik van een Tensor G2-chipset in combinatie met 12GB werkgeheugen.

Voor de camera-setup heeft Google de Pixel Fold uitgerust met een 48MP hoofdlens, een 10,8MP groothoeklens en een 10,8MP telelens met 5x optische zoom en 20x Super Res Zoom. De selfie-camera heeft een 10MP lens. Bekijk de onderstaande video voor een volledig overzicht van alle specificaties.

De officiële introductie van de Google Pixel Fold zal over een paar weken plaatsvinden tijdens Google I/O. Dit evenement start op 10 mei. Google zal tijdens dit evenement ook de Pixel 7a introduceren.

