Veel Meer Bekeuringen Voor Smartphonegebruik In Verkeer

Dat je je smartphone niet mag gebruiken als je deelneemt aan het verkeer weet iedereen, maar lang niet iedereen houdt zich aan deze regels. Zo blijkt uit cijfers dat in 2022 bijna 180.000 appende bestuurders een boete hebben ontvangen.

Het totaal aantal boetes voor het gebruik van een smartphone in het verkeer kwam vorig jaar uit op 179.295. Dit heeft de Nederlandse Politie laten weten. Dit zijn maar liefst 40.000 bekeuringen meer dan in het jaar daarvoor. Ook is de prijs van de boetes gestegen. Zo kan de boete oplopen tot maar liefst 380 euro. De stijging in het aantal boetes is onder andere te danken aan de manier waarop de politie deelnemers aan het verkeer controleert. Zo gebruikt de politie een MONOcam, waarmee een camera vanaf een viaduct geautomatiseerd bestuurders kan bekeuren voor niet handsfree bellen. Daarnaast gebruikt de politie onopvallende touringcars voor het in de gaten houden van auto’s en vrachtwagens.

Het gebruik van een smartphone mag nooit, of je nou aan het telefoneren bent of je smartphone gewoon vasthoudt. De smartphone leidt je namelijk af, aldus de politie. Het maakt hierbij niet uit of je een autobestuurder bent, op de fiets of bromfiets zit of gebruikmaakt van een gehandicaptenvoertuig. In alle situaties is het gebruik van een smartphone verboden.

De prijs van de boete hangt af van het voertuig dat je gebruikt. Voor een motorvoertuig met 2 of meer wielen bedraagt de boete 380 euro. Mensen met een bromfiets of snorfiets betalen 260 euro en mensen die deelnemen aan het verkeer met een fiets of gehandicaptenvoertuig mogen 150 euro aftikken.

via [droidapp]