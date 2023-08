Fairphone 5 Krijgt Mogelijk Tot 8 Jaar Software-ondersteuning

Volgens Business Direct zal de Nederlandse fabrikant Fairphone de aankomende Fairphone 5 minstens 8 jaar voorzien van software-updates. Dit is aanzienlijk langer dan de Fairphone 4, die minstens 5 jaar updates ontvangt.

Fairphone staat er om bekend om zijn smartphones lang te ondersteunen en bij de aankomende Fairphone 5 gaat de fabrikant nog een stapje verder. De smartphone verschijnt dit jaar op de markt en kan volgens de geruchten tot minstens 2031 rekenen op updates. Software-ondersteuning van maar liefst 8 jaar is een stuk langer dan andere fabrikanten, die doorgaans ergens tussen de 2 en 5 jaar software-ondersteuning beloven.

Fairphone is een Nederlandse fabrikant die zich voornamelijk richt op de duurzaamheid van zijn producten. Zo ontvangen smartphones van de fabrikant niet alleen opvallend lang updates, maar is het ook relatief eenvoudig om kapotte onderdelen, zoals de accu, het scherm of de camera, te vervangen. Daarnaast maakt Fairphone gebruik van gerecyclede materialen om de impact op het milieu te beperken. Onlangs zijn al verschillende renders opgedoken waarop de Fairphone 5 te zien zou zijn.

via [tweakers]