Fitbit Charge 5 Firmware-update Zorgt Voor Problemen

De Fitbit Charge 5 is een goede fitness tracker met een mooie uitstraling, waar wij in onze review positief te spreken waren. Momenteel zijn er echter een hoop mensen die minder positief te spreken zijn. De nieuwste firmware-update zorgt namelijk voor serieuze problemen.

Fitbit heeft een nieuwe update uitgerold naar de Fitbit Charge 5. Deze update met versienummer 194.61 brengt onder andere nieuwe wijzerplaten en algemene bugfixes en verbeteringen met zich mee. De update bevat volgens sommige gebruikers echter ook minder positieve veranderingen. Zo klagen sommige gebruikers na de installatie over overmatig batterijverbruik en uiteindelijk een zwart scherm. Sommige mensen melden zelfs dat de fitness tracker helemaal niet meer reageert na de installatie van de nieuwste update.

De eerste klachten doken al meer dan tien dagen geleden op, maar Fitbit heeft nog steeds geen oplossing aangeboden. Het enige wat het supportteam van Fitbit heeft aangeboden is een 35% korting op de aanschaf van een nieuwe Fitbit wearable. Deze korting is alleen geldig als de Charge 5 nog onder de garantie valt. Persoonlijk noemen wij dat natuurlijk geen oplossing. De meeste mensen willen gewoon een fix voor het probleem in de vorm van een nieuwe update. Maar het is nog onduidelijk wanneer en of deze fix er aan komt.

via [AW]