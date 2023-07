Afbeeldingen Van Goedkope Motorola Moto G14 Gelekt

Motorola werkt aan een nieuwe budget-smartphone met de naam Moto G14. Op het internet zijn nu officiële renders uitgelekt, samen met een aantal specificaties van deze smartphone. De Moto G13, die eerder dit jaar op de markt verscheen, kreeg een adviesprijs mee van 179 euro.

De onderstaande afbeeldingen zijn gedeeld door de website The Tech Outlook. Het zou gaan om officiële renders van de Moto G14, waarop de budget-smartphone in vier verschillende kleuren te zien is. De smartphone lijkt op de markt te verschijnen in de kleuren blauw, zwart, goud en roze.

De beelden tonen verder dat de Motorola Moto G14 platte zijkanten heeft en beschikt over een 5000mAh accu en een dubbele rear-camera. De selfie-camera zit in een ronde uitsparing in het scherm. Details over deze camera’s hebben we nog niet.

Aan de rechterzijde vinden we de volumeknoppen en de aan/uit-knop. In de aan/uit-knop zit mogelijk een vingerafdrukscanner. De Moto G14 heeft ook nog gewoon een traditionele 3.5mm koptelefoonaansluiting. Intern vinden we verder een nog onbekende octacore-processor en 128GB opslagruimte. De smartphone draait uit de doos op Android 13.

Een introductiedatum of adviesprijs hebben we nog niet.

via [androidplanet]