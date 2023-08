Binnenkort Mogelijk Om Te Videobellen Met X (Twitter)

De CEO van X, dat tot voor kort bekendstond als Twitter, heeft aangegeven dat het binnenkort mogelijk zal zijn om te (video)bellen via het platform. Een exacte releasedatum van de nieuwe functie hebben we nog niet.

CEO Linda Yaccarino gaf dit aan tijdens een interview met CNBC. De CEO liet ook weten dat het niet nodig zal zijn om een telefoonnummers uit te wisselen om de functie te kunnen gebruiken. Een medewerker van het socialemediaplatform heeft eerder een screenshot gedeeld waarop te zien is hoe je een audio- of videogesprek kunt starten en hoe de videobel-functie er uit komt te zien. Gebruikers van het platform kunnen zelf aangegeven wie hen via X kunnen bellen en wie niet.

Twitter heet nu X

Elon Musk heeft Twitter een aantal weken geleden omgedoopt tot X. Het socialemediaplatform is nog gewoon via Twitter.com te bereiken, maar nu ook via X.com. Daarnaast is het bekende blauwe vogeltje vervangen door het nieuwe logo van X.

via [tweakers]