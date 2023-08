WhatsApp-update Laat Gebruikers Foto’s Sturen In Hogere Resolutie

WhatsApp heeft de mogelijkheid gekregen om foto’s in een hogere resolutie te sturen. Het versturen van “HD” foto’s kan in een maximale resolutie van 4096×2692 pixels. Hoeveel compressie WhatsApp toepast is onduidelijk.

Één van de grootste nadelen van het versturen van foto’s via chat-apps, is de compressie die plaatsvindt. Deze compressie zorgt ervoor dat foto’s in een lagere resolutie en met minder details bij de ontvanger aankomen. Chatdiensten passen deze compressie onder andere toe om de belasting op de server te beperken en media sneller te kunnen versturen.

Gebruikers van WhatsApp krijgen nu echter een ‘HD’-optie bij het versturen van foto’s, zo schrijft WABetaInfo. Deze optie staat niet standaard ingeschakeld, maar bij het verzenden van foto’s kun je voortaan kiezen voor “Standaard” kwaliteit of “HD” kwaliteit. De standaard kwaliteit heeft een resolutie van 1920×1089 pixels en de HD kwaliteit heeft een maximale resolutie van 4096×2692 pixels. De nieuwe optie zal in de komende weken worden uitgerold.

Daarnaast heeft Mark Zuckerberg aangegeven dat de HD-optie ‘binnenkort’ ook met video’s zal werken. Een exacte releasedatum voor de HD video-optie hebben we echter niet.

via [tweakers]