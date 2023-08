“Xiaomi Gaat Smartphones Langer Ondersteunen”

Het lijkt er op dat Xiaomi’s updatebeleid wordt verbeterd. De nieuwste smartphone van de fabrikant kan namelijk rekenen op vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. Hiermee komt Xiaomi op dezelfde hoogte als Samsung, die momenteel het beste updatebeleid heeft.

Xiaomi heeft onlangs de Redmi K60 Extreme Edition aangekondigd. De smartphone is niet in Europa verkrijgbaar, maar het is interessant om te zien dat Xiaomi vijf jaar lang software-updates zal uitrollen naar dit toestel. Dit komt overeen met Samsung, die zijn topmodellen ook voorziet van vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

Xiaomi heeft aangegeven dat het bedrijf nog niks kan delen over het updatebeleid voor de Europese markt. Hierdoor weten we niet of vijf jaar software-ondersteuning de nieuwe standaard zal worden. Het is in ieder geval een stap in de goede richting.

We zien dat steeds meer fabrikanten het voorbeeld van Samsung volgen. Zo kan de OnePlus 11, die eerder dit jaar op de markt verscheen, ook al rekenen op vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. De Nederlandse fabrikant Fairphone zal de aankomende Fairphone 5 volgens de geruchten zelfs 8 jaar lang van updates voorzien.

via [androidplanet]