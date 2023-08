“OnePlus 12 Krijgt 24GB Werkgeheugen”

Volgens de laatste geruchten is de aankomende OnePlus 12 met maximaal 24GB werkgeheugen verkrijgbaar. Onlangs introduceerde de fabrikant in thuisland China ook al een smartphone met zoveel werkgeheugen.

Deze informatie is door de bekende bron Digital Chat Station gedeeld op de Chinese website Weibo. De bron claimt een ‘engineering sample’ van de OnePlus 12 te hebben gezien die is uitgerust met 24GB werkgeheugen. OnePlus zou ook van plan zijn om een variant met 16GB werkgeheugen op de markt te brengen. Onlangs introduceren OnePlus is China de OnePlus Ace 2 Pro. Dit toestel is ook met 24GB werkgeheugen verkrijgbaar.

De OnePlus 12 is een vlaggenschip-smartphone die naar verwachting verder beschikt over een 6,7-inch 120Hz AMOLED-scherm, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, een 5400 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 64MP periscooplens. Voor de camera-setup werkt OnePlus samen met Hasselblad.

Naar verwachting zal OnePlus de OnePlus 12 in december voor de Chinese markt aankondigen. In het eerste kwartaal van 2024 verschijnt de smartphone ook in Europa op de markt.

via [androidplanet]