“Introductie Sony Xperia 5 V Op 1 September”

Sony heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op vrijdag 1 september een evenement heeft ingepland. De kans is groot dat de Japanse fabrikant op die dag de Sony Xperia 5 V zal presenteren. De presentatie is online live te volgen.

De Sony Xperia 5 V is een compacte high-end smartphone die hoogstwaarschijnlijk op 1 september 09.00 uur Nederlandse tijd geïntroduceerd zal worden. De Xperia 5 IV werd vorig jaar ook op 1 september geïntroduceerd. Specificaties van de nieuwe smartphone zijn eerder al verschenen in het geruchtencircuit.

Volgens de geruchten beschikt de Sony Xperia 5 V over een 6-inch scherm met mogelijk iets dunnere bezels dan zijn voorganger, een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een 5000 mAh accu. De geruchten spreken opvallend genoeg ook over een dubbele rear-camera. Dit zou betekenen dat de Sony Xperia 5 V een camera minder krijgt dan zijn voorganger. De kans is groot dat Sony de telelens dit keer heeft weggelaten om mogelijk een groter verschil te creëren tussen de Xperia 5 V en de Xperia 1 V. Of de Sony Xperia 5 V door dit besluit ook een lagere adviesprijs meekrijgt is nog onduidelijk.

Na de officiële introductie van de Sony Xperia 5 V zetten wij alle specificaties en details voor jullie op een rijtje.

via [androidplanet]