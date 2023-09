TCL Toont Smartphones Met Matte Nxtpaper-display

TCL heeft op de IFA-beurs een aantal opvallende smartphones getoond. De TCL 40 Nxtpaper en TCL 40 Nxtpaper 5G hebben namelijk een scherm met een matte toplaag, die gladder aanvoelt en minder blauw licht uitstraalt dan reguliere smartphoneschermen. Dit is beter voor de ogen en resulteert in een prettiger leescomfort.

De toestellen op de IFA-beurs zijn prototypes om de technologie te demonstreren, maar in het najaar verschijnen de TCL 40 Nxtpaper en TCL 40 Nxtpaper 5G in Europa op de markt voor 199 en 249 euro. Het is echter nog onduidelijk of de smartphones ook naar Nederland en België komen.

Nxtpaper-schermen hebben een matte toplaag, waardoor ze gladder aanvoelen. Ook straalt het scherm minder blauw licht uit en maken de smartphones gebruik van een kleurtemperatuursensor die de helderheid en de kleur van het scherm automatisch kan afstemmen op het omgevingslicht. Daarnaast kun je het scherm bedienen met een optionele stylus en vinden we aan de zijkant van het toestel een knopje waarmee je kunt overschakelen naar een zwart/witweergave. Bij het kijken van een video schakelt het scherm automatisch weer terug naar de kleurenweergave.

Het scherm van de TCL 40 Nxtpaper 4G heeft een resolutie van 2460×1080 pixels, terwijl het 5G-model een resolutie heeft van 1612×720 pixels. Achterop de TCL 40 Nxtpaper 4G vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera. Het 5G-model heeft achterop geen 5MP ultragroothoeklens, maar een 2MP dieptelens. Voorop heeft het 5G-model een 8MP selfie-camera.

De TCL 40 Nxtpaper 5G heeft dus een minder scherp scherm en een mindere camera-setup. Wel heeft het 5G-model een iets krachtigere Mediatek Helio G88-processor ten opzichte van de Dimensity 6020-processor. Beide modellen hebben een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 3,5mm koptelefoonaansluiting, een 5000mAh accu en 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. Het 4G-model heeft 8GB werkgeheugen, terwijl het 5G-model het moet doen met 6GB werkgeheugen. Ook heeft alleen het 4G-model ondersteuning voor 33W snelladen.

via [tweakers]