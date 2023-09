“Adviesprijzen Van Google Pixel 8 En Pixel 8 Pro Uitgelekt”

Op het internet zijn de vermoedelijke Europese adviesprijzen van de Google Pixel 8 en de Google Pixel 8 Pro opgedoken. Volgens de geruchten betaal je tussen de 860 euro en 1437 euro, afhankelijk van het model en de hoeveelheid opslagruimte.

De informatie is afkomstig van tech-lekker Paras Guglani en gedeeld door de website The Tech Outlook. Volgens het bericht kost de Google Pixel 8 met 128GB opslagruimte 860,03 euro. Voor de Pixel 8 Pro met 512GB opslagruimte mag je maar liefst 1437,48 euro op tafel leggen. De prijzen zijn inclusief 21% btw.

De nieuwe adviesprijzen zijn een stuk hoger dan eerder gelekte prijzen. Zo deelde een ander tech-lekker onlangs de Amerikaanse adviesprijs van de Pixel 8 met 128GB opslagruimte. In de VS gaat de smartphone voor 649 of 699 dollar over de toonbank. Dit is omgerekend 714 of 769 euro. Daarnaast verscheen de Pixel 7 in Nederland op de markt voor een adviesprijs van 649 euro. Een prijsverhoging van meer dan 200 euro zou wel heel extreem zijn. Daarom raden we aan om dit bericht nog even met een flinke korrel zout te nemen.

Google Pixel 8 (Pro) prijzen volgens de bron:

– Pixel 8 128GB: 860,03 euro

– Pixel 8 256GB : 933,87 euro

– Pixel 8 Pro 128GB: 1215,63 euro

– Pixel 8 Pro 256GB: 1288,65 euro

– Pixel 8 Pro 512GB: 1437,48 euro

via [tweakers]