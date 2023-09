“WhatsApp Gaat Geen Advertenties Tonen In App”

WhatsApp is niet van plan om advertenties weer te geven in zijn chat-app, zo laat Will Cathcart van WhatsApp weten. Dit is een reactie op een artikel van de Financial Times, waarin de krant schrijft dat moederbedrijf Meta dit wel zou overwegen.

Cathcart schrijft in een tweet dat WhatsApp niet overweegt om advertenties in de chatapp te tonen om zo meer inkomsten te genereren. Deze tweet komt na een artikel op Financial Times, waarin de krant schrijft statements van meerdere ‘betrokkenen’ te hebben ontvangen die beweren dat Meta advertenties wil tonen in WhatsApp.

“Teams van Meta zijn aan het overwegen om advertenties in de gesprekkenlijst te tonen in de WhatsApp-app, maar er zijn nog geen concrete beslissingen genomen. (…) Het concept wordt op hoge niveaus binnen het bedrijf bediscussieerd; er zijn zorgen dat deze strategie gebruikers zou afschrikken.”

Als reactie op deze beweringen schrijft WhatsApp: “We kunnen niet rekening houden met ieder gesprek binnen ons bedrijf, maar wij testen [het advertentieconcept] niet, we werken hier niet aan en dat zijn we ook niet van plan.“

This @FT story is false. We aren't doing this.



Also it looks like you misspelled Brian's name… https://t.co/Z47z9FC5yu — Will Cathcart (@wcathcart) September 15, 2023

Wie we moeten geloven is niet helemaal duidelijk. Zo beweerde moederbedrijf Meta bij de overname dat WhatsApp onafhankelijk zou blijven. Dus Meta zou geen invloed moeten hebben op de beslissingen van WhatsApp. Daarintegen zei Facebook een aantal jaren geleden echter dat er plannen zijn voor advertenties in WhatsApp.

Met de nieuwste statement van WhatsApp verwachten we dat er in ieder geval geen advertenties worden toegevoegd in de nabije toekomst. Of dit altijd zo zal blijven is natuurlijk nog maar de vraag.

via [tweakers]