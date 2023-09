Chromebooks Ontvangen Voortaan 10 Jaar Updates

Chromebooks kunnen al rekenen op een lange periode van software-updates, namelijk 8 jaar. Google voegt hier echter nog twee jaar aan toe, waardoor Chromebooks voortaan 10 jaar lang updates ontvangen.

Google is verantwoordelijk voor de uitrol van updates voor Chromebooks en werkt hiervoor onder andere samen met fabrikanten van componenten. Google heeft nu laten weten vanaf volgend jaar een beter updatebeleid te hanteren. Chromebooks uit 2021 of later ontvangen automatisch 10 jaar lang elke vier weken een update.

Mensen met een oudere Chromebook kunnen het nieuwe updatebeleid activeren na de installatie van de laatste officiële update. De updates brengen onder andere beveiligingspatches met zich mee, zodat gebruikers ook over vele jaren nog steeds veilig kunnen werken op hun Chromebook.

via [androidplanet]