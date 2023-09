Simyo Verhoogt Abonnementsprijzen Met 8,4 Procent

Simyo heeft de prijzen van zijn abonnementen met 8,4 procent verhoogd. Deze verhoging is een correctie voor de inflatie van het afgelopen jaar. Iedereen die een abonnement voor 1 juli heeft afgesloten krijgt te maken met de prijsverhoging.

Nadat Vodafone en KPN eerder al prijsverhogingen doorvoerde in de vorm van een inflatiecorrectie, volgt nu ook de Nederlandse virtuele provider Simyo. Bij Simyo gaat het om een inflatiecorrectie van 8,4 procent, die vanaf 1 oktober gelden. Dit percentage valt onder de door het CBS berekende inflatie van 8,9 procent.

Het is helaas niet mogelijk om je abonnement op te zeggen als je het niet eens bent met de prijsverhoging, omdat een inflatiecorrectie in de Algemene Voorwaarden staat. De nieuwe prijzen zijn vanaf maandag op te zoeken in de Mijn Simyo-omgeving.

via [tweakers]