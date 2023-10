Introductie Xiaomi 14 en HyperOS Op Donderdag 26 Oktober

De introductie van Xiaomi’s nieuwe vlaggenschip-smartphone zal veel vroegen plaatsvinden dan in de afgelopen jaren. Xiaomi zal de Xiaomi 14-serie en het nieuwe besturingssysteem HyperOS namelijk aankomende donderdag al officieel introduceren.

De Xiaomi 13 en Xiaomi 12 kregen we in december te zien, maar de Xiaomi 14 zal al op 26 oktober geïntroduceerd worden, zo heeft de fabrikant bekendgemaakt via de Chinese social media website Weibo. De introductie vindt plaats in China, waar de smartphone als eerste op de markt zal verschijnen.

We krijgen op dezelfde dag ook het nieuwe besturingssysteem HyperOS te zien. HyperOS moet de MIUI-schil die Xiaomi tot nu toe steeds op zijn Android-smartphones installeert vervangen. HyperOS is opnieuw gebaseerd op Android. Na de officiële introductie zetten wij alle details over de Xiaomi 14-serie en HyperOS voor jullie op een rijtje.

via [tweakers]