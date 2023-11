MediaTek Introduceert High-end Dimensity 9300-processor

MediaTek heeft een processor aangekondigd die moet gaan concurreren met de high-end Snapdragon 8 Gen 3-processor van Qualcomm. De MediaTek Dimensity 9300 is volgens de fabrikant 40 procent krachtiger dan zijn voorganger.

De MediaTek Dimensity 9300-chip is de opvolger van de Dimensity 9200 en is volgens de fabrikant maar liefst 33 procent energiezuiniger dan zijn voorganger. Ook is de chipset 40 procent krachtiger en moeten de videoprestaties 46 procent beter zijn.

De komende maanden zullen de eerste smartphones met een MediaTek Dimensity 9300-chip worden geïntroduceerd. Om welke toestellen het gaat weten we nog niet. Ook is het nog onduidelijk of de MediaTek Dimensity 9300-chip net als de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-chip een stuk duurder is dan zijn voorganger.

via [androidplanet]