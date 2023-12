Samsung Galaxy S21, S21+ En S21 Ultra Ontvangen Android 14-update

De Android 14-update is vanaf nu te downloaden op de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ en Galaxy S21 Ultra. De update komt samen met de One UI 6-schil en brengt verschillende nieuwe functies en aanpassingen met zich mee.

Samsung is druk bezig met de uitrol van Android 14 en One UI 6. De update rolde onlangs al uit naar de Galaxy S23-serie, de Galaxy S22-serie, de Galaxy Z Flip 5, de Galaxy Z Fold 5, de Galaxy A54, de Galaxy A53 en de Galaxy A34 en nu rolt Samsung de Android 14-update ook uit naar de smartphones in de Galaxy S21-serie.

Android 14 (One UI 6) brengt onder andere een vernieuwende interface met zich mee, waaronder een vernieuwde quick panel met snelle instellingen. Ook kun je gebruikmaken van meer beveiliging- en privacy-opties. De beveiligingspatch werd in een voorgaande update al bijgewerkt naar die van november 2023. De Android 14-update is nog niet beschikbaar voor de Galaxy S21 FE, maar naar verwachting zal deze smartphone snel volgen.

