Realme Verkoopt 200 Miljoenste Smartphone

Realme is een relatief nieuwe fabrikant die in Nederland geen grote speler is. Realme maakt echter prima smartphones en dat zien we terug in de verkoopcijfers. In 5 jaar tijd heeft de fabrikant 200 miljoen smartphones verkocht.

Persbureau Reuters schrijft dat Realme, een smartphonefabrikant dat nog maar vijf jaar bestaat, meer dan 200 miljoen smartphones heeft verscheept. Realme maakt doorgaans betaalbare smartphones met prima specificaties. Zo hebben wij in het verleden de Realme 8 Pro getest, waarover wij positief te spreken waren.

Dat klanten tevreden zijn met Realme blijkt uit de snelheid waarmee het bedrijf de 200 miljoen verkochte smartphones heeft bereikt. Alleen Apple, Samsung, Vivo en Huawei wisten in een kortere tijd de eerste 200 miljoen smartphones te verkopen. Inmiddels zijn er 14 merken die deze mijlpaal hebben bereikt.

Realme is onderdeel van moederbedrijf BBK Electronics. Onder dit moederbedrijf vallen ook merken als Vivo, Oppo en OnePlus. Terwijl Oppo en OnePlus ook actief zijn in Nederland, richt Realme zich momenteel voorop op de Aziatische markt. Realme werkt inmiddels aan de Realme GT 5 Pro, die naar verwachting onder andere is uitgerust met de krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor.

