TikTok Noteert 10 Miljard Dollar Omzet Via In-appaankopen

Dat TikTok populair is onder jonger wisten we wel, maar het is opmerkelijk hoeveel geld TikTok-gebruikers uitgeven aan in-appaankopen. TikTok is namelijk de eerste social media-app die meer dan 10 miljard dollar via in-appaankopen heeft gegenereerd.

In TikTok is het mogelijk om TikTok Coins te kopen, waarmee gebruikers virtuele cadeaus kunnen kopen voor andere leden van het platform. Ook is het mogelijk om deze coins om te zetten naar virtuele diamanten, die vervolgens weer om te zetten zijn naar echt geld.

Het grootste gedeelte van de in-appaankopen is afkomstig van gebruikers in thuisland China en de Verenigde Staten. Deze twee landen zijn gezamenlijk goed voor een omzet van 6 miljard dollar. Andere landen waar gebruikers veel geld uitgeven aan in-appaankopen in TikTok zijn Saudi-Arabië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Japan.

TikTok is de vijfde app die meer dan 10 miljard dollar heeft gegenereerd via in-appaankopen. Clash of Clans, Candy Crush Saga, Monster Strike en Honor of Kings hebben deze mijlpaal eerder al bereikt. Tinder en YouTube komen ook dicht bij dit bedrag, aldus analistenbureau data.ai.

