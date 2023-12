Samsung One UI 6.1 Krijgt Veel Nieuwe AI-functies

Er zijn een aantal screenshots opgedoken die volgens de geruchten een bèta van Samsung’s One UI 6.1-schil tonen. Hieruit kunnen we opmaken dat de schil een aantal nieuwe functies krijgt op basis van generatieve AI.

De onderstaande screenshots zijn gedeeld op het Twitter-account van Benit Bruhner Pro. Op de screenshots zien we onder andere een wallpapergenerator, waarmee gebruikers telefoonachtergronden kunnen genereren op basis van AI-prompts. We zien twee voorbeelden, één met lavendelplanten en één met een berg. We zien dat je kunt kiezen tussen verschillende weersomstandigheden en tijden van de dag. Daarnaast is het mogelijk om een geanimeerde achtergrond te creëren.

Ook Samsung’s fotobewerkingsapp krijgt AI-functies, die het onder andere mogelijk maken om objecten van een foto te verplaatsen naar een andere foto. Als laatste heeft Samsung eerder al bekendgemaakt dat het straks mogelijk is om telefoongesprekken in realtime te vertalen. Welke talen ondersteunt worden is nog onduidelijk.

Naar verwachting lanceert Samsung de One UI 6.1-schil samen met de Galaxy S24-serie. Deze vlaggenschip-serie bestaat uit drie toestellen die volgens de geruchten op 17 januari geïntroduceerd zullen worden.

via [tweakers]