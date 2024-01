Introductie Poco X6 (Pro) en M6 Pro Op 11 Januari

Poco zal volgende week drie nieuwe smartphones introduceren. Het gaat om de Poco X6, de Poco X6 Pro en de Poco M6 Pro waarvan een aantal specificaties al zijn opgedoken in het geruchtencircuit.

Via een bericht op X (aka Twitter) heeft Poco bekendgemaakt dat het bedrijf op 11 januari de Poco X6, X6 Pro en M6 Pro zal aankondigen. Aangezien Poco spreekt over een “global launch” verwachten we dat de mid-range smartphones ook in Nederland op de markt verschijnen.

Volgens de geruchten beschikt de Poco M6 Pro over een 6,67-inch scherm met een full-hd resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G99-processor en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67 Watt snelladen.

De Poco X6 Pro krijgt ook een 6,67-inch scherm, maar waarschijnlijk met een hogere resolutie. Ook zijn de interne specificaties wat krachtiger. Zo heeft de Poco X6 Pro een MediaTek Dimensity 8300 Ultra-processor met 12GB werkgeheugen, maximaal 512GB opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 67MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Poco X5 Pro verscheen vorig jaar op de markt voor een adviesprijs van 349 euro. De reguliere Poco X5 kreeg een adviesprijs mee van 299 euro.

via [androidplanet]