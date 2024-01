Lenovo Tab M11 Nu In Nederland Verkrijgbaar

Lenovo introduceerde een paar dagen geleden de Lenovo Tab M11 en vanaf nu is de budget-tablet in Nederland verkrijgbaar. De Tab M11 krijgt in ons land een adviesprijs mee van 199 euro.

De Lenovo Tab M11 heeft een 11-inch scherm met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Dit scherm is te bedienen met een stylus. Intern vinden we een MediaTek Helio G88-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB uitbreidbare opslagruimte, een 7040 mAh accu met ondersteuning voor 15W opladen, een 13MP hoofdcamera en een 8MP selfie-camera. Ook heeft de tablet Dolby Atmos-speakers en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Lenovo Tab M11 draait uit de doos op Android 13 en ontvangt twee Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. Je kunt de losse tablet bij Coolblue bestellen voor 199 euro. Bij MediaMarkt is de tablet verkrijgbaar in combinatie met een case en stylus. Deze bundel kost 219 euro.

via [androidplanet]