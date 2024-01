YouTube Reageert: “Wij Vertragen YouTube Niet Bij Adblockers”

Onlangs schreven wij dat YouTube heel traag werkt bij mensen die een adblocker gebruiken. Wanneer deze mensen de adblocker deactiveren werkt YouTube weer naar behoren. Het leek dus een bewuste keuze van YouTube in hun strijd tegen adblockers. Dit is echter niet juist, aldus een reactie van YouTube.

YouTube heeft gereageerd op de beweringen dat YouTube de site bewust vertraagd wanneer iemand een adblocker gebruikt om advertenties op de videosite te blokkeren. YouTube laat weten dat er inderdaad problemen zijn met een traag werkende site, maar dat het gaat om een bug in de adblocker en dus niet om een bewuste keuze.

De tool AdBlock heeft een bug in zijn laatste update, maar het probleem komt voor bij verschillende adblockers. Hierdoor is het niet helemaal duidelijk wat precies de oorzaak is van de vertraging. Android Central verwijst mensen daarom naar de Help Center als mensen dergelijke problemen ervaren. We verwachten dat er achter de schermen aan een oplossing wordt gewerkt en dat deze binnenkort in de vorm van een update zal worden uitgerold.

