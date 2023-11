Wereldwijde Introductie OnePlus 12 Mogelijk Al In Januari

OnePlus zal de OnePlus 12 op 4 december introduceren voor de Chinese markt, maar volgens de laatste geruchten hoeven we in Europa niet veel langer te wachten voordat de vlaggenschip-smartphone bij ons verkrijgbaar is. De wereldwijde introductie zou namelijk al in januari plaatsvinden.

Eerder deze week schreven wij dat de OnePlus 12 vanaf volgende maand in China verkrijgbaar zal zijn, maar dat wij in Europa waarschijnlijk nog een paar maanden langer moeten wachten. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde bron Max Jambor is dat echter niet het geval en kunnen wij de OnePlus 12 al vanaf januari in Europa kopen.

Een exacte releasedatum heeft de bron niet gegeven, maar Max Jambor spreekt over vroeg in januari. Als dit klopt hoeven we dus niet veel langer te wachten dan de Chinese consument. OnePlus neemt met een lancering in januari overigens wel een risico, want in dezelfde maand zal concurrent Samsung de Galaxy S24-serie introduceren.

