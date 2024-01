Een Eigen Website, Hoe Werkt Dat?

Heb je een eigen bedrijf, een interessante hobby of wil je jouw ideeën delen met de wereld? In al deze gevallen kan een eigen website grote voordelen met zich meebrengen. Maar hoe start je nou een eigen website? In dit artikel bespreken wij wat je nodig hebt om nog vandaag jouw eigen websites online te zetten.

Domeinnaam

Voordat je een website kunt bouwen moet je een domeinnaam verzinnen. Een domeinnaam is de naam die je intypt in de internetbrowser om een gewenste website te openen. Google.nl, Facebook.nl, Androidicis.nl zijn allemaal domeinnamen. Het is belangrijk dat je een zo simpel en kort mogelijke domeinnaam kiest die makkelijk te onthouden is.

Is jouw hobby breien, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor breimetmij.nl. Heb je een eigen bedrijf dan ligt het voor de hand dat je gewoon jouw bedrijfsnaam gebruikt als domeinnaam. Je kunt kiezen voor verschillende domeinextensies, zoals .nl, .be of .com. Richt jij je volledig op het Nederlandse publiek, dan kies je waarschijnlijk voor een .nl-domein. Wil jij een Engelstalige site starten of heb jij een internationaal bedrijf, dan kies je waarschijnlijk voor een .com-domein.

Hosting

Weet je welke domeinnaam je wilt gebruiken, dan is het tijd om dit domein te registreren. In de meeste gevallen kun je een domeinnaam en een bijbehorende hosting registreren bij hetzelfde bedrijf. Hosting is een server of een deel van een server waarop je jouw website kunt installeren. Heb jij geen hosting, dan kan jouw domeinnaam niet linken naar jouw website.

Een website hosten kan op verschillende manieren. Zo kun je gewoon maandelijks of jaarlijks betalen voor ruimte op een server, waarop je jouw website kunt uploaden. Het aanschaffen van eigen serverruimte geeft je de meeste vrijheid, waarbij je jouw site onbeperkt kunt uitbreiden met plugins, forums, webwinkels en meer. Op Web Host Land kun je lezen welke hosting voor jou geschikt is.

Is jouw kennis op het gebied van websites beperkt, dan is het in jouw geval misschien beter om je aan te melden bij een websitebouwer. Je maakt gewoon een account aan, kiest een website layout en upload jouw teksten en foto’s. Je website staat binnen enkele minuten online. Het gebruik van een dergelijke service is eenvoudig en snel, maar meestal alleen geschikt voor een simpele website. Ben je van plan om een wat uitgebreidere website te starten en wil je alle vrijheid over hoe jouw website er uit komt te zien, dan is het aanschaffen van een eigen hosting noodzakelijk.

CMS

Nu je in het bezit bent van een domeinnaam en een hostingpakket, is het tijd om de juiste CMS te kiezen. CMS staat voor Content Management System en is een softwarepakket waarmee je een website kunt opbouwen. De meestgebruikte CMS heet WordPress.

WordPress is verantwoordelijk voor maar liefst 43% van alle websites, wat neerkomt op zo’n 810 miljoen websites. WordPress is erg populair omdat het eenvoudig in gebruik is en omdat er duizenden plugins beschikbaar zijn. Met deze plugins kun je jouw site uitbreiden met bijvoorbeeld een webwinkel, een forum, contactformulieren, prijsvergelijkers, extra beveiligingen en veel meer. Op het internet staan honderden tutorials die je kunnen helpen bij de installatie en het gebruik van WordPress. Alternatieven voor WordPress zijn Joomla, Drupal en Blogger.