Vodafone-klanten Tussen 18 en 28 Jaar Krijgen Tot 7,50 Euro Korting Op Abonnement

Vodafone geeft klanten tussen de 18 en 28 jaar een zogeheten ‘Young korting‘ bij het aanschaffen van een mobiele abonnement. De korting varieert van 2,50 euro per maand op het kleinste abonnement tot 7,50 euro op het Red Unlimited-abonnement.

De Young-korting van Vodafone is geldig op een Start M-, Start XL-, Red- en Red Unlimited-abonnement. Ook is deze korting alleen geldig voor mensen die niet al Ziggo-klant zijn. Mensen tussen de 18 en 28 jaar die een Vodafone-abonnement afsluiten kunnen tot hun 30ste van de Young-korting profiteren. Na de 30ste verjaardag verloopt de korting.

In combinatie met Young-korting betaal je voor een Start M-abonnement met 3GB data geen 15 euro, maar 12,50 euro. Voor Start XL (12GB) betaal je 17,50 euro in plaats van 20 euro, voor Red (20GB) betaal je 22,50 euro in plaats van 27,50 euro en voor Red Unlimited (onbeperkt) betaal je 25 euro in plaats van 32,50 euro.

