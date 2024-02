Huawei Introduceert 22 Februari De Opvouwbare Pocket 2

Huawei heeft een teaser gedeeld voor de introductie van een nieuwe vouwbare smartphone. Het gaat om de Huawei Pocket 2 die de fabrikant op 22 februari officieel zal introduceren. De smartphone gaat concurreren met de Galaxy Z Flip 5, de Motorola Razr 40 Ultra en de Oppo Find N3 Flip.

Huawei heeft de onderstaande teaser gedeeld op de Chinese social media website Weibo. Uit de teaser kunnen we opmaken dat de Huawei Pocket 2 op 22 februari voor de Chinese markt geïntroduceerd zal worden. Naar verwachting beschikt de Huawei Pocket 2 onder andere over een Kirin 9000S-processor. Ook zijn er al renders uitgelekt waaruit we kunnen opmaken dat de smartphone beschikt over een driedubbele rear-camera en een klein rond coverscherm.

De kans is klein dat de Huawei Pocket 2 in Europa op de markt verschijnt. Sinds de sancties is Huawei namelijk een stuk minder actief op de Europese markt. Wel kun je de Huawei Pocket 2 mogelijk via de grijze import of een Chinese webwinkel in huis halen. Na de officiële introductie zetten wij alle details op een rijtje.

via [tweakers]