OnePlus Teaset OnePlus Watch 2

OnePlus heeft een teaser gedeeld voor een volgende smartwatch van de fabrikant. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de OnePlus Watch 2, de opvolger van de OnePlus Watch uit 2021. We verwachten dat de officiële introductie eind deze maand zal plaatsvinden.

Op de afbeelding zien we een deel van de vormgeving, dat veel lijkt op eerder gelekte renders van de OnePlus Watch 2. De smartwatch heeft aan de rechterkant een platte behuizing met daarin de knoppen voor de bediening. Details heeft OnePlus nog niet gegeven, maar volgens de geruchten beschikt de OnePlus Watch 2 over een Snapdragon W5 Gen 1-processor en een 1,49-inch scherm. De smartwatch draait op Wear OS 4.

Ook een introductiedatum hebben we nog niet, maar hoogstwaarschijnlijk krijgen we de smartwatch te zien tijdens het Mobile World Congress, dat eind februari plaatsvindt in Barcelona. Tech-lekker Max Jambor noemt specifiek de datum 24 februari.

via [tweakers]