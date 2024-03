OnePlus 11 Ontvangt Februari-update Met Verschillende Verbeteringen

Er staat een nieuwe update klaar voor de OnePlus 11. De update naar OxygenOS 14.0.0.501 installeert de beveiligingspatch van februari 2024 en brengt verschillende verbeteringen en bug-fixes met zich mee. De update rolt in fasen uit.

Ben jij in het bezit van een OnePlus 11 dan kun je elk moment een melding ontvangen waarin staat dat je een nieuwe update kunt downloaden. Heb jij nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De OxygenOS 14.0.0.501-update werkt de beveiliging van de smartphone bij met de beveiligingspatch van februari. Deze patch dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Ook worden enkele bugs aangepakt. De volledige changelog kun je hieronder lezen.

System

Integrates the February 2024 Android security patch to enhance system security.

Improves system stability and performance.

Fixes an issue that might cause some apps to crash.

Connections

Fixes an issue where NFC access cards might not work in certain scenarios.

Apps

Improves the experience of viewing weather details.

Fixes an issue where photos might not be displayed when you open your albums.

