“Alle Specificaties Van Samsung Galaxy Z Flip 6 Uitgelekt”

Op het internet zijn de vermoedelijke specificaties van de Samsung Galaxy Z Flip 6 uitgelekt. Samsung zal de nieuwe opvouwbare smartphone volgens de geruchten op 10 juli officieel introduceren. De fabrikant zal op dezelfde dag ook de grotere Galaxy Z Fold 6 presenteren.

De specificaties van de Samsung Galaxy Z Flip 6 zijn gedeeld door het X-account TheGalox_. Volgens de bron krijgt de Galaxy Z Flip 6 een nog groter coverscherm. Het zou gaan om een 3,9-inch scherm inplaats van het huidige 3,4-inch scherm op de Galaxy Z Flip 5. Het vouwbare scherm blijft met een formaat van 6,7-inch gelijk.

Intern vinden we volgens de bron een “Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy“. Dit is een opgevoerde versie van de reguliere Snapdragon 8 Gen 3-processor. De accu is met een formaat van 4000 mAh bijna 10 procent groter en dit keer krijgt de smartphone maximaal 12GB werkgeheugen, in plaats van 8GB.

De accu krijgt ook een upgrade. Waar de Galaxy Z Flip 5 is uitgerust met een 12MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens, krijgt de Z Flip 6 waarschijnlijk een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. Als laatste kunnen we ook een upgrade verwachten van de koeling en het scharnier van de smartphone.

De Samsung Galaxy Z Flip 6 draait uit de doos uiteraard op Android 14 en net als de Galaxy S24-smartphones krijgt de Z Flip 6 maar liefst zeven jaar software-ondersteuning. Een adviesprijs is nog niet uitgelekt.

