“Sony Xperia 1 VI Krijgt Breder Scherm En Lagere Resolutie”

Informatie over de volgende Sony Xperia-smartphones zien we langzaam aan steeds vaker voorbijkomen in het geruchtencircuit. Nadat eerder al informatie opdook over de hoeveelheid werkgeheugen van de Xperia 1 VI, Xperia 5 VI en Xperia 10 VI, zijn er nu enkele opvallende details opgedoken over het scherm van de Xperia 1 VI.

De Sony Xperia 1-serie heeft een unieke beeldverhouding van 21 bij 9. Hierdoor is de smartphone een stuk slanker en langer dan andere smartphones. Het voordeel van de langwerpige beeldverhouding is de eenvoudige bediening met één hand en het bekijken van films in bioscoopformaat. Ook is de Xperia 1-serie de enige smartphone op de markt met een 4K-scherm, waardoor je 4K-video’s in de daarvoor bestemde kwaliteit kunt bewonderen. Volgens Zackbuks stapt Sony bij de Xperia 1 VI echter af van beide unieke features.

Zo krijgt het scherm vermoedelijk een bredere beeldverhouding van 19,5 bij 9 en heeft het scherm een lagere resolutie. Het verschil tussen 2K en 4K is op zo’n klein scherm namelijk nauwelijks merkbaar, terwijl een hogere resolutie wel meer energie verbruikt. Met de nieuwe eigenschappen lijkt de smartphone meer op concurrerende smartphones en kan Sony mogelijk een grotere publiek bereiken. Met de huidige Xperia 1-smartphones, die gebruikmaken van een 4K-scherm met 21:9-beeldverhouding, richt Sony zich momenteel meer op een niche groep, namelijk professionele fotografen en content creators.

De rest van het ontwerp blijft vrijwel ongewijzigd, aldus Zackbuks. Zo krijgt de Xperia 1 VI opnieuw een notchvrij scherm en plaatst Sony de selfie-camera in de wat dikkere rand boven het scherm. Achterop vinden we opnieuw een driedubbele rear-camera, maar dit keer krijgen alle drie de lenzen een 48MP resolutie. Intern verwachten we uiteraard de Snapdragon 8 Gen 3-processor. De officiële introductie zal waarschijnlijk over een paar maanden plaatsvinden, maar een specifieke datum hebben we nog niet.

