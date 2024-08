Samsung Galaxy Watch 7-update Lost Batterijproblemen Op

Samsung rolt een update uit naar de Galaxy Watch 7. Het gaat om een update die de tegenvallende accuduur van de smartwatch moet aanpakken. De update rolt geleidelijk uit naar de verschillende versies van de smartwatch.

Gebruikers van de Samsung Galaxy Watch 7 melden dat de accu van de smartwatch sneller leegloopt dan Samsung claimde. Voor de bluetooth-varianten van de Samsung Galaxy Watch 7 staat nu echter een update klaar die dit probleem moet oplossen. De update met versienummer (L3*0XXU1AXG2) is 173MB groot. Mensen met een LTE-variant van de smartwatch moeten nog wat langer wachten voordat ze de update kunnen downloaden.

Samsung heeft niet bekendgemaakt wat precies de oorzaak was van het batterijprobleem. Het probleem zorgde er voor dat de accucapaciteit soms met wel 10 procent per uur afnam, waardoor het niet mogelijk is om de smartwatch de beloofde 24 uur te gebruiken.

