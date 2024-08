Galaxy S24 FE Gespot Op Franse Samsung-website

Er is opnieuw een aanwijzing gevonden voor het bestaan van de Samsung Galaxy S24 FE. Dit keer is het modelnummer van de smartphone gespot of de Franse website van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

De aanwijzing is gevonden door de website SamMobile. SamMobile ontdekte dat modelnummer SM-S721B/DS tijdelijk op de Franse Samsung-site te zien was. Ditzelfde modelnummer is eerder al eens opgedoken in de database van Geekbench, waarbij ook enkele specificaties werden vermeld. Samsung heeft zelf nog niet gereageerd op de berichten over het bestaan van de Galaxy S24 FE.

Volgens de database van Geekbench beschikt de Samsung Galaxy S24 FE (SM-S721B/DS) over een Exynos 2400-processor met minimaal 8GB werkgeheugen. GSMArena beweert dat Samsung de Galaxy S24 FE dit najaar op de markt wil brengen, maar een exacte releasedatum ontbreekt nog.

via [tweakers]