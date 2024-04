Disney gaat het delen van een Disney+-account aan banden leggen. Vanaf juni moeten gebruikers “in een aantal landen” betalen voor het delen van een account. Vanaf september moet iedereen betalen als ze hun Disney+-account willen delen met anderen.

Disney heeft eerder al aangegeven dat het bedrijf maatregelen gaat nemen tegen mensen die hun account delen met anderen. Nu heeft Disney meer duidelijkheid gegeven over zijn plannen. In een interview met CNBC zegt Disney-ceo Bob Iger dat Disney+ “in juni begint met het tegengaan van wachtwoorden delen” en dat gebruikers vanaf dan extra moeten betalen voor het delen van hun account buiten hun eigen huishouden.

In juni rolt deze maatregel eerst uit naar een “aantal landen“, maar om welke landen het gaat is onduidelijk. Vanaf september rolt de maatregel wereldwijd uit en moet iedereen betalen voor het delen van hun account. Hoeveel Disney+ in rekening brengt en hoe het bedrijf controleert op het delen van een account is nog onduidelijk. Naar verwachting zal Disney+ net als Netflix controles uitvoeren op basis van het ip-adres.

via [tweakers]