Realme Introduceert 320W Oplader: Kan Smartphone In 4,5 Minuten Opladen

Onlangs deelden we al een korte video waarin Realme een nieuwe technologie liet zien die smartphones razendsnel kan opladen. In een uitgebreidere video geeft Realme nu aan dat de nieuwe 320W “Pocket Cannon” oplader een smartphone in slechts 4,5 minuten kan opladen.

Om de nieuwe laadsnelheid mogelijk te maken heeft Realme een nieuw type accu gebruikt die is geïnspireerd door zonnepanelen, waarbij verschillende cellen tegelijkertijd kunnen opladen. Hierdoor kan de accu in 4,5 minuten worden opgeladen tot 100 procent. De accu wordt met 20 volt opgeladen om de hitte te verminderen.

Het is nog onduidelijk wanneer de eerste smartphone met ondersteuning voor 320W snelladen op de markt verschijnt, want Realme heeft hierover nog geen aankondiging gedaan. We weten dus ook nog niet welk toestel als eerste met 320W kan snelladen. We denken zelf aan de opvolger van de Realme GT3, die al met 240W kan snelladen.

via [AW]