Sony Xperia 1 V Ontvangt Augustus-update

Sony heeft een nieuwe update uitgerold naar de Sony Xperia 1 V. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van augustus 2024, de allernieuwste beveiligingspatch.

De Sony Xperia 1 V op ons kantoor heeft zojuist een grote update ontvangen. De update is maar liefst 471MB groot, maar een changelog ontbreekt. Hierdoor weten we niet precies wat voor verbeteringen de update met versienummer (67.1.A.2.270) met zich meebrengt. Wel is duidelijk dat de update de beveiligingspatch heeft bijgewerkt naar die van augustus 2024.

Hebben jullie de update ook al ontvangen en zien jullie naast de installatie van de nieuwe beveiligingspatch nog andere veranderingen of verbeteringen? Laat het ons dan weten via de reacties hieronder. Heb je de update nog niet binnen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Software-update‘.