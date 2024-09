Fairphone Introduceert Goedkopere Versie Van Fairphone 5

Fairphone heeft een nieuwe versie van de Fairphone 5 aangekondigd. De nieuwe variant is vrijwel gelijk aan de originele Fairphone 5, maar heeft minder werkgeheugen (6GB) en krijgt een minder hoge adviesprijs mee.

De Fairphone 5 6GB heeft 128GB opslagruimte en kost 549 euro. De originele Fairphone 5 met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kreeg bij de lancering in 2023 een adviesprijs mee van 699 euro, maar is inmiddels in prijs gedaald naar 629 euro. Je bespaart dus 80 euro als je niet meer dan 6GB RAM en 128GB ROM nodig hebt. In een persbericht schrijft de fabrikant het volgende:

De nieuwe versie van de Fairphone 5 heeft ook een CO2-voetafdruk van 37 kg CO2e, de laagste in de industrie*. Met toekomstbestendige specificaties en Fairphone’s kenmerkende, gemakkelijk verwisselbare onderdelen, biedt het apparaat een verbeterde gebruikerservaring op alle vlakken.

Fairphone 5 specificaties

De Fairphone 5 heeft een 6.46-inch OLED-scherm met een Full HD+ resolutie, een 90Hz verversingssnelheid en een 880 nits piekhelderheid. Intern vinden we een Qualcomm QCM6490-processor, een 4200 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 50MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP ultragroothoeklens.

De Fairphone 5 krijgt maar liefst 8 jaar lang software-updates en 5 jaar lang garantie. Het modulaire ontwerp maakt het heel eenvoudig om kapotte onderdelen zelf te vervangen.