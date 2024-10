“Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition Krijgt Minder Zichtbare Vouw”

Een van de nadelen van een vouwbare smartphone is de zichtbare en voelbare vouw in het midden van het scherm. Dit is ook bij de Samsung Galaxy Z Fold 6 het geval. Samsung zou nu echter werken aan een Special Edition, waarbij deze vouw minder zichtbaar is.

Fabrikanten van vouwbare smartphones doen hun best om de vouw in het scherm steeds dunner en minder zichtbaar te maken. Toch bestaat er nog geen smartphone waarbij de vouw helemaal is weggewerkt, vooral na langer gebruik is de vouw goed zichtbaar en voelbaar.

Ben jij van plan om de Galaxy Z Fold 6 te kopen, dan is het misschien verstandig om nog even te wachten. Volgens tech-lekker Ice Universe werkt Samsung namelijk aan de Galaxy Z Fold 6 Special Edition, waarbij de vouw veel beter is weggewerkt.

Samsung Galaxy Z Fold6 special edition

This time, they have done a good job in crease control, better than ever. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 12, 2024

Volgens de tech-lekker heeft Samsung goed werk geleverd en is de vouw beter dan ooit weggewerkt. Ice Universe is een goedgeïnformeerde bron, dus we zijn erg benieuwd naar hoe dit er uit ziet. Ice Universe heeft geen informatie gedeeld over de technologie achter de dunnere vouw.

Samsung zal de Galaxy Z Fold 6 Special Edition naar verwachting voor het einde van dit jaar introduceren. Veel informatie over de nieuwe smartphone hebben we nog niet, maar volgens de geruchten krijgt de Special Edition een breder coverscherm, een slankere behuizing en een 200MP hoofdcamera. We verwachten wel dat Samsung een premium prijskaartje aan de Galaxy Z Fold 6 Special Edition hangt.

via [AW]