Google Pixel 6 Onbruikbaar Na Android 15-update

Google is tot nu toe de enige fabrikant die de Android 15-update heeft uitgerold, maar deze uitrol verloopt niet zonder problemen. Sommige gebruikers van de Pixel 6 melden namelijk dat hun smartphone na de update vastloopt en daardoor niet meer te gebruiken is.

Een update brengt doorgaans vele verbeteringen met zich mee, maar heel af en toe is dat niet het geval. Zo ook bij sommige Pixel 6-gebruikers die de Android 15-update hebben geïnstalleerd. Gebruikers melden namelijk dat hun smartphone vastloopt en daarna niet meer opnieuw opstart. Ook het opstarten in veilige modus is niet mogelijk. De smartphone is dus volledig onbruikbaar.

We adviseren daarom om Android 15 niet te downloaden als je dit nog niet gedaan hebt en we hopen dat Google snel reageert met een vernieuwde en werkende versie van Android 15. Gelukkig komt het probleem niet op alle Pixel 6-smartphones voor en lijkt het probleem helemaal niet voor te komen op nieuwere Pixel-smartphones.

Heb jij Android 15 al geïnstalleerd op jouw Google Pixel 6? Laat ons dan weten of jij last hebt van dit probleem.

