Omzet Xiaomi Met 30,5 Procent Gestegen

Xiaomi heeft zijn nieuwste kwartaalcijfers gedeeld. Hieruit blijkt dat de omzet van de Chinese fabrikant in het derde kwartaal van 2024 met maar liefst 30,5 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is onder andere te danken aan de verkoop van Xiaomi’s eerste elektrische auto.

Xiaomi noteerde in het derde kwartaal een totale omzet van ongeveer 12,08 miljard euro. 1,24 miljard euro hiervan is te danken aan de verkoop van de Xiaomi SU7, de eerste elektrische auto van de fabrikant die dit jaar in China is uitgebracht. In totaal verkocht de fabrikant in het derde kwartaal 39.790 exemplaren. Xiaomi’s EV-divisie noteerde echter wel een verlies van 196 miljoen euro. In heel 2024 verwacht Xiaomi 130.000 EV’ te leveren.

De smartphone- en iot-divisie van Xiaomi zijn verantwoordelijk voor 89,5 procent van de omzet. Xiaomi is momenteel de op twee na grootste smartphonefabrikant ter wereld, op Samsung en Apple na. Xiaomi verkocht in het derde kwartaal maar liefst 42,8 miljoen smartphones. De totale winst van de fabrikant kwam uit op 816 miljoen euro.

via [tweakers]