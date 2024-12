WhatsApp Werkt Vanaf 1 Januari 2025 Niet Meer Op Android KitKat

Na de jaarwisseling stopt WhatsApp met de ondersteuning van Android KitKat. Hierdoor kunnen mensen met een zeer oude Android-smartphone vanaf 1 januari 2025 niet meer WhatsAppen.

Vanaf volgend jaar werkt WhatsApp niet meer op smartphones en tablets die draaien op Android 4.4 (KitKat) of ouder. Is jouw smartphone een aantal jaren oud, dan hoef je je geen zorgen te maken. De meeste smartphones die nog draaien op deze oude software zijn namelijk meer dan 10 jaar oud. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S3 uit 2012 en de Sony Xperia Z uit 2013. Heb jij een smartphone die ouder is dan 10 jaar oud, dan is het om veiligheidsredenen sowieso aan te raden om een nieuwe smartphone te kopen.

Weet jij niet op welke Android-versie jouw smartphone draait? Geen probleem. In de instellingen op de smartphone kun je deze informatie terugvinden onder bijvoorbeeld ‘Info telefoon’ of ‘Over dit toestel’. Hier kun je onder het kopje “Softwaregegevens” de “Android-versie” terugvinden. Kun je niks vinden dan kun je natuurlijk ook even Googlen naar jouw smartphone.

Draait jouw smartphone op Android 4.4 of lager, dan kun je het beste zo snel mogelijk een back-up maken van je chatgeschiedenis. Dit doe je in de app via “Instellingen“-> “Chats” -> “Back-up maken naar Google-account“. Wanneer je WhatsApp op een nieuwere smartphone installeert kun je deze backup terugzetten.

via [androidplanet]