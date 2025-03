Telegram Telt Meer Dan 1 Miljard Actieve Gebruikers

Telegram-CEO Pavel Durov heeft laten weten dat de Telegram-app ruim 1 miljard maandelijks actieve gebruikers telt. Dat is 50 miljoen meer dan in juli vorig jaar, toen Telegram 950 miljoen maandelijks actieve gebruikers telde.

Het exact aantal maandelijkse gebruikers heeft Durov niet gedeeld, maar hij geeft aan dat het gaat om ‘significant meer’ dan 1 miljard. Volgens Durov heeft alleen WhatsApp meer actieve gebruikers dan Telegram. In dit geval telt hij WeChat niet mee, omdat deze chat-app alleen in China beschikbaar is en dus geen concurrent is van Telegram. WhatsApp deelt al jaren geen cijfers meer, maar WhatsApp had in februari 2021 al meer dan 2 miljard maandelijkse gebruikers.

Durov heeft verder aangegeven dat gebruikers Telegram gemiddeld 21 keer per dag openen en 41 minuten per dag in de app besteden. Telegram noteerde vorig jaar een winst van 547 miljoen dollar.

