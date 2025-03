Sony WF-C710N Oordopjes Aangekondigd Voor 120 Euro

Sony heeft een nieuw setje draadloze oordopjes aangekondigd. Het gaat om de Sony WF-C710N, die een adviesprijs meekrijgt van 120 euro. De oordopjes zijn in vier verschillende kleuren verkrijgbaar, inclusief een transparante versie.

De Japanse fabrikant Sony heeft zijn portfolio van draadloze oordopjes voorzien van een nieuw exemplaar. De Sony WF-C710N is de opvolger van de Sony WC-C700 en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, roze en transparant blauw. De kleine en lichte oordopjes beschikken over een verbeterde Noise Cancelling-functie en Dual Noise Sensor-technologie die geluid van buitenaf met behulp van twee microfoons kan wegfilteren. Met de Ambient Sound-modus is het echter ook mogelijk om omgevingsgeluiden juist door te laten, zodat je in verbinding blijft met je omgeving.

De Sony WF-C710N is voorzien van een aanraakgevoelige behuizing voor de bediening van de oordopjes, in tegenstelling tot de WF-C700N, die is uitgerust met een fysieke drukknop. De accu van de oordopjes gaat tot maar liefst 12 uur mee op één acculading en in combinatie met de oplaadcase kun je in totaal 30 uur naar muziek luisteren. Wanneer je de oordopjes vijf minuten in de oplaadcase plaats kun je weer een uur naar muziek luisteren. Verder hebben de oordopjes multipoint-ondersteuning en een IPX4-rating gekregen.