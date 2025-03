“Samsung Galaxy Z Flip 7 Krijgt Groter Cover-scherm”

Samsung zal deze zomer de Galaxy Z Flip 7 introduceren en details over de vouwbare smartphone duiken inmiddels steeds vaker op in het geruchtencircuit. Volgens de laatste geruchten krijgt de Galaxy Z Flip 7 een aanzienlijk groter scherm aan de buitenzijde.

De Galaxy Z-smartphones van Samsung beschikken over een vouwbaar hoofdscherm, maar ook over een zogeheten cover-scherm aan de buitenzijde. Op dit cover-scherm kun je notificaties bekijken of applicaties openen zonder de smartphone open te vouwen. De huidige Galaxy Z Flip 6 beschikt over een 3,4-inch cover-scherm, maar de Galaxy Z Flip 7 krijgt volgens de laatste geruchten een 4-inch cover-scherm. Dit scherm loopt net als het scherm van de Motorola Razr 50 Ultra rondom de twee camera’s. Het gaat om een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens.

Verschillende renders tonen hoe dit nieuwe scherm er uit komt te zien. Het 4-inch cover-scherm is aanzienlijk groter en neemt vrijwel de gehele achterzijde in beslag. Samsung zal de Galaxy Z Flip 7 deze zomer introduceren, maar een exacte releasedatum heeft Samsung nog niet bekendgemaakt.

via [droidapp]