Oppo Teaset Oprolbare Smartphone Vlak Voor Lancering

Oppo heeft een teaser gedeeld waaruit blijkt dat de fabrikant morgen een concept van een oprolbare smartphone toont. Het gaat om een toestel waarbij je het scherm kunt uitrekken tot tabletformaat.

Tot nu toe hebben alleen Samsung, Huawei en Motorola opvouwbare smartphones op de markt gebracht. Toch zitten de andere smartphone-fabrikanten niet stil. Zo blijkt de Chinese fabrikant Oppo te werken aan een toestel waarbij het scherm oprolbaar is. Hierdoor is het mogelijk om het scherm groter te maken door de behuizing aan te trekken. De smartphone zal op 17 november aan het grote publiek worden getoond.

Oppo heeft bij de bovenstaande teaser de volgende tekst geplaatst. “Groot scherm, Klein scherm, Oneindig scherm? In de toekomst kan [het scherm van] je telefoon naar wens worden uitgetrokken.” Op de teaser zien we gebogen schermranden en een scherm die uitgetrokken kan worden. Het gaat om een concept-toestel die nog niet voor consumenten bedoeld is.

Na de officiële presentatie tijdens OPPO’s Inno Day op 17 november zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]